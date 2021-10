Figaro défie le temps

Depuis février dernier, ce salon de coiffure exclusivement réservé aux hommes et aux enfants affiche un nouveau visage. Après vingt-cinq ans de loyaux services, Jean-Claude Plassard a passé le flambeau à Stéphanie Magnier, coiffeuse d’expérience et ancienne salariée d’un salon de Forges-les-Eaux.

Au Figaro, elle a su conserver le cachet et le style du salon d’antan. “C’est vrai qu’un salon de coiffure avec des meubles d’époque et des fauteuils de barbier, c’est assez rare et c’est ce qui fait le charme du Figaro”, explique-t-elle. Seule aux commandes de ce lieu unique à Rouen, Stéphanie Magnier a su garder la clientèle de son prédécesseur et faire évoluer le salon Figaro, tout un gardant son originalité.

“J’ai choisi de garder ce côté un peu vintage”, ajoute-t-elle. Dans un décor de théâtre et une atmosphère relaxante, le Figaro propose dépaysement et service de qualité.

Pratique. Figaro, 8 rue d’Alsace-Lorraine, à Rouen. Ouvert du mardi au vendredi, de 9h30 à 19 h. Tél. 02 35 88 87 87.