Loisirs. Trois activités insolites à tester autour d'Étretat

Situé route du Havre, le Dormy House offre une vue sur la mer et les falaises d'Amont. Le restaurant gastronomique ou la brasserie, il y en a pour tous les goûts.

Deux salles, deux ambiances. Au Dormy House, il y a un choix à faire : le restaurant traditionnel, à la cuisine raffinée et l'ambiance feutrée, ou le "Bistrot", dans une ambiance plus décontractée, façon brasserie. Ils servent en commun des produits locaux et une belle vue sur la mer.