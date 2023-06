Bonne table à Rouen. Capri met les pizzas italiennes à l'honneur

Depuis début juin, cette nouvelle adresse italienne à Rouen, Capri, propose à sa carte différentes pizzas. Une fois la porte d'entrée franchie, on entre dans une pièce colorée de bleu. Des touches de bois et de marbre apportent de la modernité au lieu. La musique en fond sonore met aussi l'ambiance tout au long du déjeuner. À la carte, on retrouve des antipastis, comme un carpaccio de bresaola, une charcuterie italienne, mais aussi des salades comme l'Ave caesar, composée de salade romaine, filet de poulet rôti, œuf poché, copeaux de grana padano et de la sauce caesar maison. Parmi les plats à la carte, de nombreuses pizzas, comme l'incontournable margherita à base de tomate de Naples, mozzarella fiordi latte, pecorino et basilic et, en dessert, le tiramisu.

Une formule abordable

pour le déjeuner

Lors de ma venue, j'opte pour la formule déjeuner plat dessert à 14,90 euros, qui existe aussi en version entrée plat, avec au choix une salade et une pizza. Je choisis la pizza du jour, composée de thon, ricotta, miel et tomates cerises. La pâte est légère et aérée et l'association sucrée salée, bien équilibrée.

Pizza ricotta, thon, miel et tomates cerises.

Le dessert proposé était une mousse au chocolat accompagnée de framboises fraîches. Le service est agréable et efficace. Baptiste Trigan est le directeur de Capri. "Notre spécialité, c'est la pizza, mais on propose aussi des pâtes carbonaras ou à la truffe et des risottos." C'est à la fois un restaurant et un bar. "Le week-end, on ferme le soir à 2 heures du matin. Des DJ viennent aussi pour animer la soirée." Le reste du temps, "on est ouverts tous les jours à partir de midi, sept jours sur sept", assure-t-il. Le midi, les cuisines ferment à 14 heures et, le soir, à 22 h 30 du dimanche au mercredi et à 23 heures du jeudi au samedi. Et pour boire un verre l'après-midi en terrasse ou en salle, c'est aussi possible. Une belle adresse à découvrir entre amis ou en famille !

Pratique. 22 rue Guillaume-Le-Conquérant à Rouen, 02 35 07 59 51