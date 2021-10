Sous les yeux de leurs aînés, des autorités et de leurs proches, ils ont fêté l’événement en lançant leur képi en l’air, après avoir défilé en rangs serrés. Après un an de formation, dont deux mois de stage, les nouveaux policiers vont désormais rejoindre leurs commissariats d’affectation, situés à 85% en région parisienne, où la demande en gardiens de la paix est la plus forte.