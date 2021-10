Yukata pouponne toutou à domicile

"Le toilettage, ce n’est pas seulement manierune brosse et des ciseaux, c’est aussi et surtout prendre soin de l’animal", selon Delphine Walbaum, la créatrice de Yukata. Et de fait, c’est un véritable salon de beauté itinérant destiné à nos amis les animaux qu’elle a mis en en avril dernier. "J’ai découvert ce concept à l’étranger, et je le trouvais très pratique : il n’y a pas besoin d’aller chez le toiletteur, c’est lui qui vient à vous ! En France il y a très peu de salons mobiles. Quand j’en parlais, les gens étaient très intéressés par le concept. J’ai donc décidé de me lancer." De là, Yukata est né. Delphine Walbaum a fait aménager un camion en s’inspirant de ce qui se fait en Australie ou aux Etat-Unis - où le concept développé depuis une trentaine d’années fait fureur.

Les deux personnes qui y travaillent se déplacent sur un rayon de 30 kilomètres autour de Rouen. Cette solution convient à tous les propriétaires d’animaux qui ne peuvent pas ou ont du mal à se déplacer. “ L’avantage de ce système est que le client peut rester auprès de son animal, et en général au bout d’un moment, voyant que tout se passe bien, il retourne à ses occupations chez lui. Quant à l’animal, il est moins stressé, car il reste en terrain connu.” Chacun peut apprécier.

Pratique. Si vous êtes intéressés téléphonez au 09 72 235 750 ou sur yukata-toilettage.com

Photo David Morganti