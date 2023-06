Le Havre. L'esplanade Jacques-Chirac inaugurée

Claude Chirac, la fille de l'ancien président de la République, était samedi 17 juin au Havre. Elle est venue inaugurer l'esplanade qui porte désormais le nom de Jacques Chirac. Il s'agit du tronçon entre la plage et le quai de Southampton (esplanade Nelson Mandela).

Le Grand quai historique du Havre avait progressivement perdu ses activités économiques et portuaires. En 2014, la ville s'était engagée à requalifier cette friche. Entre 2017 et 2019, des travaux ont été entrepris sur le quai de Southampton (où se trouve la Catène de containers) pour le rendre plus attractif. Une deuxième phase de travaux a été lancée entre 2021 et 2022, entre le Muma et le port de plaisance (l'esplanade Jacques-Chirac) pour apporter du confort aux promeneurs qui peuvent désormais déambuler de la plage jusqu'au quai de Southampton.

Ce 17 juin, inauguration de l'esplanade Jacques Chirac et des locaux de la SNSM sur le grand quai #LeHavre, en présence de Claude Chirac.



Cet espace de vie dédié au sport et aux loisirs de tous les Havrais portera désormais le nom de l'ancien Président de la République. pic.twitter.com/NsjSgFGHZm — Le Havre (@LH_LeHavre) June 17, 2023

Au total, sur cette esplanade Jacques-Chirac, 6 000 m² de pelouses ont été créés, une quarantaine d'arbres plantés ainsi que 2 800 arbustes. Un grand parking public gratuit de 100 places a été créé ainsi qu'une cale de mise à l'eau. À la différence du quai de Southampton, l'esplanade Jacques-Chirac et les pelouses alentour sont plus spécialisées dans la pratique sportive : city stade, terrains de basket, mini-football, pétanque et baby-foot. La reconfiguration de la station-service Total, la démolition du bâtiment LH Nautic et la rénovation des locaux de la SNSM complètent cet espace.

Les travaux de l'esplanade Jacques Chirac auront coûté 7,5 millions d'euros, le projet total du Grand quai 25 millions d'euros.