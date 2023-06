Votre horoscope signe par signe du lundi 19 juin

Bélier

Des assistances inattendues viennent à vous et facilitent la réalisation de vos projets professionnels collectifs. Que demander de mieux !



Taureau

Vous marquez des points en dépendant plus de vous-même que des autres. Vous possédez comme personne ce talent d'exister en toute franchise.



Gémeaux

C'est une belle journée pour vous faire de nouveaux amis en faisant confiance aux hasards de la vie.



Cancer

La journée vous porte aux échanges des plus sensuels ! L'amour n'a pas de secret pour vous aujourd'hui, vous incarnez les sentiments les plus nobles, les comportements les plus tendres.



Lion

Des personnes plus jeunes ou au contraire plus âgées pourraient vous demander conseil. Vous savez faire passer des leçons sans trop de difficultés et même avec diplomatie.



Vierge

Cette journée favorise les foulures en tous genres, restez prudent dans l'amplitude de vos mouvements.



Balance

Ne courez pas dans tous les sens… Vous auriez vite fait de vous retrouver épuisé avant d'aller à l'essentiel ! Ne vous fiez pas aux avis qui viendront à vos oreilles spontanément.



Scorpion

Sentimentalement, les bonnes surprises vont se succéder. Pour vous protéger et pour anticiper certaines situations, prenez un peu de recul et évitez de vous investir si la situation mérite réflexion.



Sagittaire

Vous bénéficiez de belles énergies pour vous stimuler, aller de l'avant, prendre les devants, faire des rencontres, soumettre de nouvelles idées et être créatif.



Capricorne

Vous allez pouvoir éclaircir un sujet important avec quelqu'un. Il était grand temps de vous lancer !



Verseau

Si des petites broutilles vous ont contrarié, grâce à la personne que vous aimez vous passer à autre chose.



Poissons

Profitez d'un bon état d'esprit pour entreprendre et pour vous faire plaisir amoureusement parlant. En amour une énergie favorable vous aide à vous épanouir.