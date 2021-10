Nour rêve de danser

Nour El Yacoubi, fille d’Amin et Djamila, est née en 1983 en France. Ses parents algéro-marocains sont venus sur les conseils de proches pour améliorer leur quotidien matériel et se fondre dans la représentation qu’ils se faisaient de cette ancienne culture coloniale et dominante : modernité, accès à la scolarité, connaissance, confort. Ils s’installent dans la Cité des Vignaud, à côté de Périgueux.

à onze ans, Nour découvre la danse urbaine. Sa mère dansait et chantait et son père était interprète virtuose de musiques et d’acrobaties dans une communauté berbère. Mais rien ne lui est transmis : son père, saisonnier et maçon, la somme de “réussir à l’école”.

Nour, second volet d’une écriture consacrée à la Personne, a été créée en novembre 2010 par le GdRA. A partir de témoignages réels, les auteurs, Christophe Rulhes, Julien Cassier et Sébastien Barrier, créent un “théâtre pluridisciplinaire, un théâtre qui utilise l’écriture, le jeu d’acteur, la danse, la musique, l’acrobatie, le documentaire”.



