Calvados. Violences, séquestrations, relations sexuelles contraintes : il s'en prenait à ses compagnes

Trois femmes ont porté plainte contre le même homme âgé de 24 ans pour des faits de violence et de séquestration. La première relate des violences à Colombelles, contraintes à des relations sexuelles auxquelles elle finissait par adhérer par peur. La deuxième victime subit, elle aussi, des coups le 1er juillet 2021. Mais cela ira plus loin puisqu'elle sera séquestrée. Elle porte plainte et raconte que le 5 août 2021 à Ellon, près de Bayeux, il l'oblige à monter dans sa voiture puis il l'enferme dans le coffre.

Une protection

Interrogé au tribunal de Caen jeudi 8 juin, le prévenu dira pour sa défense qu'elle avait peur parce qu'elle était suivie par des inconnus et qu'il l'a mise dans son coffre de voiture pour "lui montrer qu'il est là pour la protéger". La présidente lui fait remarquer que c'est une bien étrange manière de montrer qu'il prend soin d'elle.

Quant à la dernière, qui est la seule à avoir habité avec lui depuis janvier 2022, elle porte plainte le 20 mai 2023 pour des faits de violences et de menaces, notamment avec un opinel.

Le prévenu ne semble néanmoins pas stable psychologiquement, puisque le 27 mai à Caen, la mère de ce dernier appelle le Samu, car son fils veut se suicider. Les urgences interviennent ainsi que la police. Il sera conduit en hôpital psychiatrique où il restera quelques jours. Les policiers font le lien avec la plainte déposée le 20 mai.

Un comportement agressif

À l'audience, le jeune homme de 24 ans minimise les faits, disant que c'était un jeu et que les trois jeunes femmes aimaient être dominées. Il est à préciser qu'aucune ne s'est constituée partie civile. Le procureur, qui regrette l'absence des victimes, explique que le prévenu a un grand problème de personnalité et un comportement agressif envers les femmes.

Après délibéré, il sera condamné à 10 mois de prison avec sursis probatoire de deux ans, obligation de travail et de soin psychologique. Il est interdit d'entrer en contact avec ses victimes. Il a interdiction de porter des armes pendant trois ans. Les scellés sont confisqués. Il versera aussi une amende de 127 euros au Trésor Public.