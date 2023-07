Le Havre. Embarquement pour Port 2000, au plus près des porte-conteneurs

"Immense", "grandiose", "impressionnant". Les mots sont nombreux pour le décrire. Inauguré en 2006, Port 2000 est le premier port à conteneurs de France. Il accueille en moyenne 1 800 porte-conteneurs par an et traite 3 millions de conteneurs chaque année. Il compte actuellement dix quais, et bientôt douze puisque deux nouveaux sont en construction.

Ce monstre français, la compagnie Vedettes Baie de Seine propose de le visiter à bord de son navire de 96 places. Sous le soleil, la balade en mer emmène ses 78 passagers du jour au plus près des immenses porte-conteneurs… et leur taille impressionne. Ils sont six ce jour-là, amarrés dans Port 2000 pour charger ou décharger les marchandises. Plus ils se rapprochent et plus ils deviennent grands. "C'est impressionnant de voir les bateaux et les grues", explique un touriste venu de Reims. "On ne se rend pas compte quand on n'est pas à côté. De loin, on a l'impression que c'est gros, mais quand on est tout près, ça l'est encore plus. On paraît tout petit à côté", s'amuse le passager.

Le port, une fourmilière

Un passager elbeuvien, lui, est venu au port il y a plus de vingt ans. Il se souvient : "Cela a beaucoup changé. C'est devenu du gigantisme. Quand on voit toutes ces infrastructures énormes, c'est impressionnant." Il le redécouvre à travers cette croisière d'une heure et demie, au fil de l'eau et des commentaires du capitaine, Richard Mermin. "Pour les gens qui ne connaissent pas le fonctionnement d'un port, cela permet d'apprendre plein de choses", explique Richard. "Un port, c'est une fourmilière d'acteurs", comme lui, remorqueur portuaire toute l'année.

Pratique. Visites tous les jours jusqu'à fin octobre. De 12 à 16 €, gratuit pour les moins de 4 ans. Embarcadère et billetterie au 125 Boulevard Clemenceau. Infos et réservation sur vedettesbaiedeseine.fr.