Nord-Cotentin. Collision entre un bus et deux voitures : deux blessés dont un grave

Peu après 21 h 30 jeudi 8 juin, un grave accident de la route impliquant un bus et deux voitures s'est produit sur la départementale 901, axe Cherbourg - Saint-Pierre-Église, à hauteur des communes de Tourlaville, Bretteville et Digosville, et à proximité d'un carrefour. Les circonstances de cette collision n'ont pas été précisées.

Deux blessés à déplorer

Sept personnes ont été impliquées, parmi lesquelles deux blessés sont à déplorer : un homme âgé de 27 ans dans un état grave et un homme âgé de 50 ans, plus légèrement blessé, ont été transportées à l'hôpital. Les autres personnes sont indemnes. L'intervention a mobilisé au moins 16 sapeurs-pompiers en provenance des casernes de Cherbourg et Tourlaville, ainsi qu'une équipe médicale du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de la Manche.