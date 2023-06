Nucléaire. Mise en service de l'EPR de Flamanville : une consultation lancée pour trois mois

Lundi 5 juin, une nouvelle consultation du public a été ouverte dans le cadre du dossier de demande d'autorisation de mise en service de l'EPR de Flamanville et le mémoire de réponse d'EDF sur l'avis de l'autorité environnementale. Elle est lancée jusqu'au vendredi 15 septembre.

Où trouver les documents ?

Une première consultation du public avait déjà eu lieu cette année, du vendredi 10 au vendredi 31 mars, et concernait la date de remplacement du couvercle de cuve de l'EPR de Flamanville. Les documents de cette seconde consultation sont accessibles sur le site de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ou peuvent être consultés, sur demande, sur support papier à la préfecture de Saint-Lô. Il y a entre autres le rapport de sûreté de l'installation, des règles générales d'exploitation, les plans de démantèlement et d'urgence interne (PUI), les études d'impact et de maîtrise des risques et le mémoire d'EDF en réponse à l'avis de l'autorité environnementale. À noter que les collectivités locales avaient déjà rendu un avis positif.

Une troisième consultation fin 2023

À l'issue de cette consultation, une synthèse des observations et propositions du public sera réalisée par l'ASN. Cette dernière sera rendue publique et précisera quelles sont les observations et propositions dont il a été tenu compte.

La fin d'année 2023, quant à elle, marquera également une dernière consultation du public, sur le projet de décision de l'ASN autorisant la mise en service de l'EPR de Flamanville.