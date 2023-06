Manche. Emmanuel Macron s'offre un bain de foule au Mont Saint-Michel

Le président de la République, accompagné de son épouse Brigitte Macron, est arrivé au Mont Saint-Michel lundi 5 juin, à l'occasion de la célébration du millénaire de l'église abbatiale. Après être passé par le barrage de Couesnon, étape essentielle du programme de désensablement de l'édifice, il s'est offert un bain de foule entre les caméras et le public venu le rencontrer pour l'occasion.

Une rencontre avec le public qui s'est déroulée globalement dans le calme, avec quelques interpellations pour le Président néanmoins. Alice Benoit, joueuse de foot professionnelle à Parme, originaire de Nantes, a notamment lancé à Emmanuel Macron que la distribution de flyers n'était pas suffisante pour lutter contre les violences faites aux femmes. Le Président l'a écoutée, lui suggérant de lui envoyer ses propositions.

"On a un peuple qui crève la dalle !", a lancé un autre. "Non, non… On a créé des emplois… Il faut bien vivre de son travail. On va continuer les réformes pour le faire", a répondu le Président.

"Je ne lâcherai rien sur le pouvoir d'achat et sur le reste, comptez sur moi", a-t-il répondu à un autre.