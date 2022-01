L’Espérance, à Hérouville vue imprenable sur le canal

Si le décor invite les clients à regarder avec attention vers l'extérieur, il serait difficile de ne pas apprécier la grandeur de la salle à manger, les couverts en argenterie ou encore les verres très design. Et il est aussi difficile de ne pas laisser son regard glisser vers la cuisine en raison d'une grande baie vitrée qui permet de voir les repas se préparer. Côté carte, il y a également de quoi être attiré. Pour 15 euros, les maîtres des lieux vous proposent deux menus: le menu fraîcheur, composé d'une entrée et d'un plat, ou le menu douceur, composé d'un plat et d'un dessert. Pour les entrées, vous avez un triple choix. Cette semaine-là, car les menus changent toutes les semaines, étaient proposés un petit pâté de lapin aux pruneaux, du saumon fumé maison avec sa mousse de saumon frais et une salade folle au jambon italien. Pour les plats, blanquette de veau à l'ancienne, parmentier de boeuf avec salade verte ou une daurade à la plancha. Quatre desont également proposés dont unriz au lait ou un fromage blanc. A ce prix-là, le café n'est pas compris. Il faudra le rajouter pour les inconditionnels !

Pratique: L’Espérance, 512 rue Abbé Alix à Hérouville Saint-Clair. Tél: 02 31 44 97 10. Fermé le dimanche soir et le lundi.



Galerie photos