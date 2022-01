Chic et sans chichi, le cake au chèvre

Pour 6 personnes

Temps de préparation : 10 mn

Temps de cuisson : 30 mn

Ingrédients :

20 grammes de beurre pour le moule

3 œufs

150 grammes de farine

1/2 sachet de levure alsacienne

40 grammes de beurre fondu ou 10 cl d’huile d’olive

10 cl de lait

50 grammes de tomates séchées

2 cubes de bouillon aux légumes méditerranéens

1 chèvre frais

1 cuillère à soupe de graines de sésame

Herbes pour décor



Beurrer un moule à cake. Emiettez très finement les 2 cubes de bouillon aux légumes.

Dans un saladier, cassez 3 œufs, fouettez-les avec le beurre (ou l’huile).

Mélanger la farine, la levure, le bouillon et incorporer le tout à la préparation précédente. Bien mélanger afin que la pâte soit lisse.

Couper le chèvre en petits cubes et les tomates en lamelles. Verser un peu de pâte dans le moule pour bien tapisser le fond. Ajouter quelques cubes de chèvre et quelques lamelles de tomates séchées. Verser à nouveau la pâte et répéter l’opération en intercalant pâte, morceaux de chèvre et tomates séchées. Terminer avec une couche de pâte.

Saupoudrer de sésame et d’un peu de poivre.

Mettre au four 30 minutes th. 6. Démouler lorsque le cake est tiède.



