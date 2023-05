Blosville. Une voiture fait plusieurs tonneaux sur la route nationale 13

Deux femmes de 45 et 16 ans ont été légèrement blessées dans un accident de la route, mercredi 31 mai. Elles ont été emmenées à l'hôpital Pasteur de Cherbourg. À 13 h 40, la voiture a fait plusieurs tonneaux sur la route nationale 13, au niveau de Blosville, entre Sainte-Mère-Église et Carentan, dans le sens Cherbourg - Caen. Elle a fini sur le toit selon un témoin. Deux ambulances, un véhicule de secours routier, un de balisage et un officier de garde se sont rendus sur les lieux pour les pompiers.