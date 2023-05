Caen. Un escape game pour découvrir le métier de notaire

Le métier de notaire n'a pas encore fait son temps. C'est le message que cherche à faire passer la Chambre des notaires de la cour d'appel de Caen. Sur trois sessions, elle propose un escape game pour découvrir le métier. Ce mercredi 31 mai, les dernières sessions de la phase de test sont proposées dans l'enceinte de la Chambre, située face à l'Abbaye aux Hommes, toute proche de l'ancien tribunal. "On regarde si tout fonctionne, si les énigmes ne sont pas insolubles", explique Delphine Cudelou, directrice de la Chambre des notaires de Caen.

Dans la peau d'un notaire

François Perron, vice-président chargé de la communication et de la formation, précise : "On vise des lycéens, des universitaires, des BTS… On ne cherche pas à avoir des gens qui choisissent de devenir notaire en sortant de l'activité. Ce qu'on veut, c'est éveiller la curiosité à l'égard de notre métier."

Pendant ces trois jours, près de 100 jeunes ont participé à l'activité. Dans une pièce, le domicile d'une personne âgée a été reconstitué. À son décès, sa sœur veut s'emparer de l'héritage, alors que le patrimoine de la défunte n'est pas clairement établi.

En immersion au sein de l'escape game des notaires de caen Impossible de lire le son.

Une initiative appréciée par les participants. Catherine Decaen, présidente de la Chambre des notaires, explique le choix de l'intrigue : "Aller chez quelqu'un pour reconstituer son patrimoine, ce sont des situations réelles, que l'on peut rencontrer. Tout comme les membres de la famille qui convoitent l'héritage, même si elles ne le touchent pas forcément au final." Encore en phase de tests, cette initiative devrait être déployée pour un public plus large dans les mois à venir.