Rouen. L'alarme incendie se déclenche dans une banque : près de 40 personnes évacuées

Plus de peur que de mal à Rouen. La rue Jeanne d'Arc a dû être coupée à la circulation, mardi 30 mai, en raison du déclenchement de l'alarme incendie dans les combles d'un immeuble, là où sont installés les locaux de l'agence BNP Paribas. 38 personnes ont été évacuées à la suite de l'alerte, déclenchée vers 16 h 20. Une dizaine de pompiers et quatre engins ont été mobilisés sur place.

Fausse alerte

Une partie de la rue a été coupée à la circulation le temps de l'intervention des secours qui n'ont, finalement, rien trouvé. "Pas de flammes, ni odeur de fumée", explique le Sdis 76, service d'incendie et de secours de Seine-Maritime. "La société de maintenance du SSI a été contactée pour réarmer et contrôle de l'installation. Le personnel de la banque a repris son activité et la circulation de la rue Jeanne d'Arc est de nouveau effective", a prévenu le Sdis 76 vers 17 h 15.