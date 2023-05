Agon-Coutainville. La chanteuse Juliette Armanet s'arrête dans la station balnéaire

Après son passage au festival Les Papillons de nuit, samedi 27 mai, la chanteuse Juliette Armanet, connue entre autres pour son tube Le Dernier Jour du Disco, a profité de ce week-end de Pentecôte pour se reposer et visiter le littoral de la Manche. L'artiste s'est notamment rendue dans la station balnéaire d'Agon-Coutainville.

À la Cale de Blainville-sur-Mer. - Capture Instagram Juliette Armanet

Passage obligé par la Sucette chaude

Sur son compte public, dans ses stories Instagram, publiées lundi 29 mai, on la voit en train de s'hydrater et de se restaurer à la Cale de Blainville-sur-Mer et de se balader sur le promenoir, avec un arrêt à la Sucette chaude à Coutainville.

• Lire aussi. Festival. Juliette Armanet se rendra deux fois dans la Manche

La chanteuse sera de retour dans la Manche le jeudi 27 juillet à Jullouville. Elle chantera sur la scène du festival Grandes Marées.