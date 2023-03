Festival. Juliette Armanet se rendra deux fois dans la Manche

La chanteuse Juliette Armanet se rendra deux fois dans la Manche. Le festival Papillons de Nuit de Saint-Laurent-de-Cuves a annoncé que l'artiste se produira sur scène le 27 mai. C'est un nom annoncé de plus avant la révélation de la programmation complète le 16 mars. Au passage, le festival prévient que Juliette Armanet sera aussi à Jullouville deux mois plus tard. Elle chantera sur la scène du festival Grandes Marées le 27 juillet.

"Depuis plusieurs années, les festivals associatifs comme Papillons de Nuit et Grandes Marées subissent de plein fouet la surenchère des cachets artistiques et des exclusivités. Plutôt que de se plier à ce qui est désormais la norme dans le monde de la musique, P2N et Grandes Marées ont préféré s'associer, offrant ainsi à leurs publics respectifs la possibilité de voir sur scène une artiste de talent", explique Papillons de Nuit. Le festival précise : "Chacun a une identité singulière. Loin de se faire ombrage, ces événements véhiculent au contraire une image du territoire dynamique, riche de culture et de propositions artistiques."