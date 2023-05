Près de Caen. Disparition inquiétante d'Olivia : des battues organisées

Elle n'a plus donné aucune nouvelle depuis mardi 23 mai en tout début d'après-midi. Olivia, âgée de 28 ans, est partie de son domicile à Giberville sans son téléphone ni aucun papier d'identité. Elle portait alors un jean, des baskets blanches et un haut marron. C'est la première fois que cette femme aux yeux marron et aux cheveux châtains mi-longs disparaît ainsi sans donner signe de vie.

Des battues

Depuis 6 heures ce vendredi 26 mai, des bénévoles accompagnent la famille pour essayer de retrouver la jeune femme. Ces battues, organisées environ toutes les 4 heures, partent de derrière l'espace Camille Claudel, juste à côté de l'église. Elles doivent avoir lieu jusqu'à 23 heures ce soir, et pourraient être réitérées samedi et dimanche si Olivia n'est pas retrouvée d'ici là, toujours entre 6 heures et 23 heures.

"Nos recherches ont commencé depuis hier soir en lien avec la protection civile et des associations comme la Croix Rouge, l'UNASS (Union nationale des associations de sauveteurs secouristes) et la SNSM", explique Damien de Winter, nouveau maire de la commune coordonnant les recherches. "Nous vérifions également les cours d'eau : la Gronde, l'Orne, le Biez, ainsi que le Canal de Caen", poursuit-il.

Aucune piste concrète pour le moment déplore l'élu. Vous pouvez donc vous présenter sur le lieu de rendez-vous pour y participer, et si vous possédez quelconque renseignement, contactez l'hôtel de police de Caen au 0 231 292 222.