Saint-Lô. Le magasin de vêtements Sergent Major ferme ses portes définitivement

Un nouveau commerce va définitivement fermer ses portes dans le centre-ville de Saint-Lô, samedi 27 mai. Il s'agit du magasin Sergent-Major, rue Havin, spécialisé dans les vêtements pour enfants. Après Camaïeu et Burton, c'est la troisième boutique de vêtements qui ferme en quelques mois. Cette décision ne concerne que le magasin saint-lois de la marque, et non tout ou une partie des pas-de-porte en France comme pour les deux autres enseignes.

Les raisons de la fermeture

Ce qui conduit à la fermeture du magasin dans la ville préfecture, c'est un manque de chiffre d'affaires, avec des charges trop élevées. Pourtant le retour du Covid avait été plutôt bon. Laetitia Leclair, qui dirigeait Sergent Major depuis six ans, a vu arriver de nouvelles dépenses comme l'augmentation du prix des poubelles. Elle a noté aussi une baisse de la clientèle avec le déménagement du marché de la place de Gaulle à la place du Champ de Mars. Elle le corrèle aussi avec la baisse du nombre de stationnements. Les prix de la marque ont augmenté, et la clientèle s'est faite plus rare, attendant les soldes et démarques. "Il faut qu'on vive toute l'année", assure pourtant la gérante. Elle préfère se retirer avant d'être trop perdante.

Il y a une offre promotionnelle pour le dernier jour, mais pas de déstockage massif, les collections appartiennent à la marque et pas au magasin lui-même.