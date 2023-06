La Ferté Macé. Dix ans de triathlon à la base de loisirs

La dixième édition du Surviv'Orne sera disputée samedi 10 et dimanche 11 juin, sur la base de loisirs de La Ferté-Macé. "Il y a une vraie demande des triathlètes, ça leur évite d'aller loin pour pratiquer", explique Sébastien Lorgeoux, l'un des organisateurs.

Déjà dix ans de triathlon !

"L'épreuve s'est structurée au fil du temps, avec des détails à améliorer chaque année pour que l'épreuve devienne la plus confortable possible pour les bénévoles et les athlètes." Un millier de sportifs et quelque deux mille spectateurs sont attendus. Ce sont aussi deux cents bénévoles "aux petits soins des athlètes et du public pour que ce soit une très belle fête du sport". L'ambition des organisateurs est aussi pédagogique, avec des épreuves pour les enfants dès six ans, jusqu'aux champions sur un format longue distance. Cette année, l'épreuve sert de support au championnat de Normandie en catégorie longue distance avec 1,900 km de natation, 90 km de vélo en forêt d'Andaine et enfin un semi-marathon.

Un sport pour tous, avec des valeurs

"Notre club a maintenu ses effectifs malgré la Covid, se réjouit Sébastien Lorgeoux. On fait partie des fédérations qui ont maintenu leurs effectifs, avec aussi des pratiques saines où les gens sont là uniquement pour la pratique de leur sport qui est extrêmement exigeant, avec une régularité de pratique tout au long de l'année. Ça demande beaucoup d'humilité." L'épreuve est labellisée "mixité", avec des départs différents mais des récompenses identiques pour les hommes et les femmes. C'est aussi l'intégration d'athlètes handicapés et enfin une démarche environnementale pour respecter les itinéraires empruntés par les concurrents. Ce Surviv'Orne sera disputé sur deux journées, pour toutes les catégories. Les organisateurs attendent la venue de certains compétiteurs très aguerris ayant participé aux championnats du monde à Hawaï, qui viendront pour disputer le championnat de Normandie sur longue distance. Eux sont là pour être sur le podium. Le résultat d'années considérables d'entraînement !

Pratique. Samedi 10 et dimanche 11 juin, toute la base de loisirs de La Ferté-Macé sera ouverte gratuitement aux spectateurs. Samedi : courses enfants de 13 à 16 heures, puis courses adultes courte distance. Longue distance le dimanche matin, arrivée à partir de 14 heures. Le bar de la plage sera ouvert !