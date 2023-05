Réseaux sociaux. Les Normands Gasly et Ocon, coachs exceptionnels des deux écuries Alpine du GP Explorer 2

Deux champions normands pour accompagner des coureurs amateurs. C'est la chance qu'auront deux équipes qui participeront à la course de Formule 4 du Grand Prix Explorer 2, organisé par le youtubeur Squeezie au Mans le 9 septembre prochain.

Pierre Gasly et Esteban Ocon, coachs invités du GP Explorer 2

Le vidéaste français le plus suivi sur YouTube a dévoilé mercredi 24 mai les voitures que conduiront les pilotes, et Alpine sponsorise deux équipes.

La première équipe, celle des youtubeurs Djilsi et Theodort, sera coachée par le pilote de F1 rouennais Pierre Gasly. Esteban Ocon, originaire d'Évreux, sera le mentor de la seconde, celle de l'influenceuse Manon Lanza et du youtubeur et commentateur sportif Depielo.

Le GP Explorer 2 à guichets fermés

Les 60 000 tickets pour assister à l'événement, mis en ligne le mercredi 24 mai, se sont écoulés en quelques dizaines de minutes : "Désolé à tous ceux qui n'ont pas pu en avoir une, on en a ajouté 20 000 par rapport à l'année dernière mais on ne pouvait pas plus sous peine que ça devienne ingérable sur place", a annoncé Squeezie jeudi 25 mai.

La première édition du GP Explorer, organisée en octobre dernier, avait réuni 40 000 personnes au Mans et plus d'un million de personnes sur la plateforme de streaming Twitch - un record, à l'époque.