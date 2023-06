Tourisme. 375 adresses éthiques et écologiques dans le nouveau guide TAO Normandie

Depuis 14 ans, la maison d'édition Viatao s'engage pour promouvoir un tourisme durable, positif et authentique. Ce Guide Tao Normandie est disponible sur le site internet www.guidestao.com, en version papier et numérique, en librairie depuis le mercredi 24 mai et sous forme de carte sur l'application "Guides Tao" depuis mi-mai.

Que trouve-t-on dans ce guide ?

375 adresses éthiques et écologiques : hôtels et campings écologiques, écolodges, logements chez l'habitant et à la ferme, restaurants avec des produits bio, locaux, de saison, du terroir, végétariens…, visites à vélo, artisanat local, découverte de la faune et de la flore, guides naturalistes, fermes pédagogiques, réserves naturelles, initiations, ateliers, stages et formations à la transition écologique et sociale, bénévolat…

Des articles culturels approfondis sur la Normandie : son histoire, ses quatre Parcs naturels régionaux, les problématiques environnementales existantes et les solutions mises en place…

Des écotips pour voyager dans le respect de la nature et des habitants.

Ce nouveau guide est au format poche avec 160 pages couleur.

Gagnez en ce moment votre guide TAO NORMANDIE en jouant sur les réseaux sociaux Tendance Ouest Facebook et Instagram.

Remportez votre guide grâce à Tendance Ouest.