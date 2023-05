[Photos] Manche. Une exposition d'exception pour les 1 000 ans de l'abbaye du Mont Saint-Michel

L'abbaye du Mont Saint-Michel a atteint un âge vénérable en 2023 : 1 000 ans. Cette année, différents événements sont mis en place pour célébrer ce millénaire. Au sein de l'église abbatiale, une exposition s'est installée : "La demeure de l'archange - 1 000 ans de l'église abbatiale." Elle est en place jusqu'au 5 novembre.

Mathilde Labatut, conservatrice des Monuments historiques à la DRAC (Direction régionale desaAffaires culturelles) de Normandie et Brigitte Galbrun Conservateur d'œuvres d'art au Conseil départemental de la Manche, sont les deux commissaires de l'exposition.

Cette exposition rassemble une trentaine d'œuvres qui retracent l'histoire de l'abbaye. Certaines pièces ont rarement, voire jamais, été montrées au public. On retrouve par exemple des statues d'anges musiciens datées du Moyen-Âge en granit ou des chapiteaux de piliers de l'église qui ont été changé lors d'une rénovation au cours de l'histoire. L'abbaye n'est pas restée intacte depuis sa création, le bâtiment a beaucoup évolué.

Ces chapiteaux de piliers ont servi dans l'église abbatiale avant d'être changés lors d'une restauration.

Le trésor du Mont

Il y a cinq sections différentes dans l'exposition. Si les trois premières sont chronologiques et s'intéressent notamment au patrimoine, les deux dernières sont plus thématiques. Elles s'intéressent au culte à l'archange Saint Michel et aux pèlerinages au mont, et leurs évolutions. C'est dans ces parties que le trésor du Mont est exposé. Il s'agit de pièces d'orfèvrerie réalisées au XIXe siècle par la maison Mellerio dits Meller, qui existe encore aujourd'hui. "On les a conçus parce qu'en 1877, l'évêque d'alors Mgr Bravard avait obtenu l'autorisation du pape de réaliser une grande fête, un grand couronnement de Saint Michel", explique Brigitte Galbrun, l'une des deux commissaires de l'exposition. On retrouve un collier, une couronne, un bouclier et une épée. "Une épée flamboyante, somptueuse, en argent doré avec des décors de foudre, de l'émail, des pierres précieuses", décrit la conservatrice. Son œuvre préférée reste une statue de Saint-Michel.

Cette statue est normalement installée à la cathédrale de Coutances.

L'autre commissaire de l'exposition est Mathilde Labatut, de la direction régionale des affaires culturelles. Son objet préféré qui résume bien toute l'histoire de l'abbaye, est le reliquaire du chef de Saint Aubert. Il est normalement à Avranches mais a été apporté par hélicoptère.

