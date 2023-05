Sotteville-lès-Rouen. La police municipale prise à partie par des jeunes lançant des projectiles vers leur voiture

La police municipale prise pour cible. Mardi 23 mai vers 18 h 15 près de l'immeuble Flandres situé dans le quartier Marcel-Lods à Sotteville-lès-Rouen. Les agents de la police municipale sont visés par une quinzaine de personnes lançant des projectiles en direction de leur voiture. Deux jeunes hommes âgés de 19 et 18 ans ont été interpellés et mis en garde à vue pour violence volontaire en réunion avec armes par destination.

La police nationale appelée en renfort

La vitre arrière de la voiture de la police municipale est touchée, les agents municipaux toujours visés par les jeunes, la police nationale vient en renfort. Selon la police, "ils ont sécurisé les secteurs et contrôlent plusieurs personnes. Ils ont aussi reçu le signalement des lanceurs de projectiles." Vers 19 heures, ils interpellent un homme de 19 ans et un de ses amis âgés de 16 ans qui lui n'a pas lancé des projectiles mais a sur lui "quelques grammes de stupéfiant", indique la police. À 19 h 15, un troisième jeune homme de 18 ans est interpellé pour des jets de projectiles. Finalement, les deux jeunes de 18 et 19 ans sont interpellés et mis en garde à vue, et celui de 16 ans sera "poursuivi pour les stupéfiants."