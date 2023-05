Bolbec. Rassemblement diocésain pour la Pentecôte

Le diocèse du Havre organise un rassemblement diocésain "Pentecôte 2023 : tous ensemble au souffle de l'Esprit", le lundi 29 mai à Bolbec.

Pour Jean-Luc Brunin, évêque du Havre, "en rassemblant les fidèles du diocèse (enfants, jeunes et adultes), nous voulons rendre visible à nos yeux et au regard de la société, une Église habitée par la joie de l'Évangile et mobilisée pour l'annoncer comme une source d'espérance offerte au monde par le Christ".

Le Père Christophe Raimbault, théologien, professeur à l'Institut catholique de Paris, vicaire général du diocèse de Tours, proposera une conférence sur le thème "L'évangélisation dans nos communautés".

Ce rassemblement sera aussi l'occasion pour 33 adultes du diocèse de recevoir le sacrement de la confirmation au cours de la messe célébrée par Mgr Jean-Luc Brunin.

Programme