Alençon. Premier topoguide de randonnée : le nouveau compagnon des promeneurs

Lors d'un week-end ensoleillé, l'une des activités les plus courantes est de se balader en forêt. Problème, aucun parcours n'est balisé et il est impossible de trouver des chemins corrects. C'est pourquoi l'office de tourisme d'Alençon vient de mettre en vente son premier topoguide sur les circuits de randonnée aux alentours de l'aire urbaine. Vendu sept euros, il pourra séduire tous les amateurs de balades ou bien les experts de trail.

À l'intérieur, quatorze dépliants illustrent chaque parcours avec une carte postale. Ce guide, qui a pris plus deux ans pour être mis en place, est le fruit du travail de Fanny De Saint Jores, référente développement et coordinatrice du projet. Avec son équipe, elle a troqué les baskets pour des chaussures de randonnée. "Ce sont des chemins que nous avons balisés et réalisés nous-mêmes. En tout, nous avons parcouru 270 kilomètres", explique Fanny De Saint Jores.

Le guide est disponible à la vente à l'office de tourisme d'Alençon. - Sacha Dubesset

"On a mangé un peu de boue dans la forêt d'Écouves"

Si les quatorze chemins ont marqué les esprits des équipes du projet, l'un d'entre eux est préféré aux autres : "le parcours au départ de Saint-Germain-du-Corbéis qui va jusqu'à Héloup et qui offre de magnifiques points de vue sur le massif d'Écouves", assure la référente développement de l'office de tourisme. "On a fait les repérages en hiver, sur le chemin des traileurs, donc on a mangé un peu de boue dans la forêt d'Écouves", plaisante la coordinatrice du projet.

Avec le soleil qui revient peu à peu sur les terres normandes, il est désormais temps pour les touristes ou les promeneurs du dimanche de reprendre leurs chaussures… avec ce topoguide dans la poche !

Pratique. Le topoguide des circuits de randonnée est disponible à l'office de tourisme d'Alençon. Prix : 7 €.