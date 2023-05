Seine-Maritime. Fête de la nature à Clères : redécouvrir notre environnement

Dans le cadre de la Fête de la nature, événement national organisé du mercredi 24 au lundi 29 mai, le Département de Seine-Maritime, en partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux, propose une journée complète d'animations. Cette manifestation permet de vivre des expériences insolites en contact avec l'environnement. Pour sensibiliser le public à la biodiversité, une sortie ornithologique nous invite à observer les espèces qui nichent dans la zone humide de Clères et une exposition nous renseigne sur le rôle des abeilles. L'événement est à la fois pédagogique et ludique car ce programme varié propose aussi des ateliers créatifs. Les visiteurs sont par exemple invités à collaborer à la création d'une fresque participative inspirée par la nature ou peuvent apprendre à réaliser des empreintes de plantes. C'est aussi le moyen de nous reconnecter à la nature via une séance de sylvothérapie.

Pratique. Dimanche 28 mai, 10 h -18 h, zone humide de Clères. Gratuit. fetedelanature.com