Caen. Les Ondées de retour au Cargö pour une nouvelle édition

Les Ondées, l'événement culturel et musical caennais, est de retour samedi 20 mai au Cargö, scène de musiques actuelles. Porté par l'association étudiante Les Ondées, cet événement a été un véritable succès lors de sa première édition, en juin 2022. Cela promet une journée animée et conviviale avec un village culturel regorgeant d'animations pour tous les publics et des ateliers artistiques passionnants, proposés par différentes associations étudiantes. Des activités telles que le blind-test, le karaoké, l'atelier de sérigraphie de tote-bag, ainsi que l'écriture rap seront à découvrir sur l'esplanade de la salle de concerts. Et ce n'est pas tout, la soirée se poursuivra avec des concerts dans la grande salle du Cargö.

La programmation musicale, à la fois actuelle et avant-gardiste, comblera les amateurs de rap ainsi que les curieux. B.B. Jacques, Nelick, Brö et Maddy Street seront présents pour enflammer la scène. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable dès 14 heures, sur l'esplanade du Cargö à Caen, une journée pleine de découvertes culturelles et musicales.