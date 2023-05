Rouen. Fantine Costil remet la calèche en ville au goût du jour

"Les chevaux, c'est avant tout une histoire de famille. Il y en a toujours eu chez moi", raconte Fantine Costil. Son parcours l'a d'ailleurs menée vers cet univers. "Je me suis arrêtée après le bac. Ensuite, j'ai travaillé dans plusieurs domaines avant de partir à l'étranger." À la suite de ses expériences, c'est tout naturellement qu'elle a décidé de "lier le travail avec ma passion, les chevaux", assure-t-elle. En 2014, elle crée avec deux amis, Thierry Perez et Louise Lahure, l'association Cheval en Seine à Rouen. Au départ, ils répondent à un appel à projet citoyen lancé par la Ville. Leur idée : proposer leurs services pour le ramassage scolaire dans le quartier Grieu de Rouen. "On a fait partie des lauréats, ce qui nous a permis d'acheter deux chevaux, des cobs normands au Haras du Pin, Gamin et Gibus", explique Fantine Costil.

Après plusieurs concertations avec la Ville de Rouen, ce projet de ramassage scolaire n'aboutit pas, mais cela n'empêche pas l'association de se diversifier. Une fois le matériel d'attelage acheté, "on a commencé à faire des balades en calèche à Rouen et dans son agglomération et, depuis trois ans, on fait les collectes des corbeilles sur les Hauts de Rouen". Aux côtés de l'association d'insertion Interm'aide Emploi, l'objectif est de ramasser les poubelles publiques dans le quartier de la Grand'Mare, la Lombardie et les Sapins d'avril à octobre, deux fois par mois. Les deux chevaux Gamin et Gibus tirent une calèche un peu spéciale, qui sert de benne à ordures. "Avec Cheval en Seine, on remet l'attelage au goût du jour. Certains pourraient penser que c'est archaïque, mais non, parce que j'utilise une calèche moderne", lance la passionnée.

Aujourd'hui, Fantine Costil est à son compte. Elle propose ses services de cochère aux municipalités pour divers événements, tels que Rouen Givré au moment de Noël. "Cette année, avec Emmanuelle Leclerc des Causeries de Marmantine, on a proposé des balades contées. Elle racontait des histoires et moi, je tenais les rênes de la calèche." Samedi 13 mai, elle a également été sollicitée pour des balades en calèche dans le cadre de l'événement La rue aux enfants, initié par la Ville de Franqueville-Saint-Pierre. "Les chevaux amènent du calme dans la ville et de la douceur", assure-t-elle. Et avec ses deux chevaux, elle compte également proposer sa calèche en guise de navette pour des balades dans le centre-ville de Rouen au moment de l'Armada. Pour le moment, l'itinéraire n'a pas encore été fixé, mais il devrait l'être dans les jours à venir.