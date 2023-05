Colombelles. Le WIP dépose le bilan et fermera bientôt ses portes

Installé dans l'ancien atelier électrique de la Société métallurgique de Normandie depuis la fin 2019, le WIP doit cesser son activité. Ce tiers-lieu a accompagné 600 porteurs de projets, accueillant 40 000 visiteurs par an et plus de 100 évènements, dont notamment un Tendance Session il y a quelques semaines à peine. Le bilan a été déposé aujourd'hui, mercredi 10 mai.

La crise sanitaire commencée cinq mois à peine après l'ouverture du WIP aura mis des bâtons dans les roues de l'établissement. Sans ancienneté, l'entreprise coopérative d'utilité sociale basée à Colombelles n'a pas eu le droit aux aides de l'État, et a dû composer avec une absence de revenus pendant bien trop longtemps. Ajoutez à cela un bâtiment jugé "dysfonctionnel" par le WIP, avec notamment un parking de 90 places pour une capacité de 1 500 personnes, et un système de chauffage inefficace, empêchant la tenue d'événements de novembre à février, et vous avez tous les ingrédients pour ne pas atteindre l'équilibre financier.

Tous les événements prévus au WIP jusqu'au mois de juillet pourront se tenir comme prévu. Ensuite, le tiers-lieu stoppera définitivement son activité, et le bâtiment, propriété de Caen la mer, sonnera bien creux.