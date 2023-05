Près d'Argentan. Découvrez des pièces de monnaie anciennes au premier salon normand numismatique

Timbres, cartes postales ou encore porte-clés, chacun se prend de passion pour collectionner divers objets. À Silly-en-Gouffern, près d'Argentan, une première exposition normande numismatique est organisée dimanche 28 mai. Son nom ? "Or'n'umis". Toute la journée, des passionnés de monnaies venus de tout l'Hexagone vont exposer leurs trésors et présenter certaines pièces datant de plusieurs siècles dans la salle communale.

Il sera possible de découvrir des pièces datant de plusieurs siècles. - Sacha Dubesset

"On a des professionnels qui viennent de Tours, Chartres, ou encore Bordeaux. Ils proposeront de découvrir la numismatique et d'acheter des pièces de valeur”, explique Marc Bazoge, vice-président de l'Association philatélique argentanaise, organisatrice de l'événement. Anciens francs ou encore sous, l'association souhaite montrer que cette passion est ouverte et compréhensible pour tous.

Des pièces datant de la Première République

"Mon époque favorite est celle de la Première République, qui commence de Louis XVI et se termine à Napoléon I. Je collectionne toutes les pièces de cette période”, raconte le vice-président de l'association. Pour cette première édition, l'association voit petit, contrairement aux autres régions où les numismates sont nombreux : "Je fais tous les salons du Grand Ouest, et je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas sur la région normande, j'ai donc fait le premier pas”, affirme Marc Bazoge.

En tout cas, une chose est sûre, l'association espère voir de nombreux curieux souhaitant en savoir plus sur l'histoire de leur région, ou de leur pays.

Pratique. Salon Or'n'umis, le dimanche 28 mai, à la salle des fêtes de Silly-en-Gouffern. Plus d'informations et réservation au 06 30 91 04 60.