Religion. La messe de Sainte-Mère-Église diffusée à la télévision

La Manche sera à l'honneur à la télévision dimanche 14 mai. Cette fois-ci, ce n'est pas dans une série ou pour un documentaire sur le travail de la gendarmerie, mais pour la religion catholique. Les caméras de l'émission "Le Jour du Seigneur" sur France 2 vont filmer la messe en l'église Notre-Dame de l'Assomption à Sainte-Mère-Église. Il y aura notamment une prière pour la paix dans le monde.

"Ce village a été au cœur de l'opération 'Overlord' et a vu des parachutistes 'pleuvoir' sur le bourg dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Aujourd'hui, la paroisse est très engagée dans la recherche de la paix. À proximité de l'église, la 'grange de la paix', animée par une communauté œcuménique de religieuses, offre des temps de rencontres et de prière autour de la thématique de la paix", explique la production de l'émission. Des protestants et des anglicans seront associés au temps de prière pour la paix.

La messe sera présidée par l'abbé Marie-Bernard Seigneur et le sermon sera assuré par le frère dominicain Yves Combeau.