Rouen. La Métropole organise des ateliers de concertation sur la logistique urbaine et durable

L'économie, l'écologie et la qualité de vie sont les trois maîtres mots d'une future charte logistique urbaine durable que souhaite mettre en place la Métropole Rouen Normandie courant 2024. Elle a d'ailleurs annoncé vendredi 5 mai qu'à partir du mois de mai, une première concertation serait lancée avec les riverains et les professionnels. Des ateliers seront organisés pour "réaliser un diagnostic des pratiques et des attentes des transporteurs, des artisans et commerçants ainsi que des habitants du territoire", assure la Métropole rouennaise. Les premiers débuteront en mai.

"L'acheminement des marchandises en ville pose un certain nombre de difficultés"

"On sait aujourd'hui que l'acheminement des marchandises en ville pose un certain nombre de difficultés", précise Nicolas Mayer-Rossignol. "Parfois, cela dégrade le mobilier urbain et les chaussées." Avant de mettre en place sa charte logistique urbaine et durable dans la Métropole de Rouen, son président a pensé à des ateliers de concertation entre riverains et différents acteurs publics et privés. "Ils visent d'abord à avoir un état des lieux pour voir combien il y a de camions qui circulent, où ils se trouvent, connaître le nombre de tonnage et voir ce qu'on peut améliorer." À la suite de ces réunions, des décisions seront prises courant 2024.

"On ne peut pas continuer avec la situation actuelle"

"L'idée c'est de créer de nouvelles règles parce qu'on ne peut pas continuer avec la situation actuelle. On le voit bien, parfois il y a des camions énormes au milieu de la route qui bloquent la circulation. C'est dangereux", affirme le président de la Métropole de Rouen. Avec la mise en place des concertations, le but est de "connaître les besoins de chacun. Et entre les riverains et les commerçants, les avis ne sont pas toujours convergents".

La phase de concertation passée, d'ici la fin de l'année 2023, "l'idée est d'engager une nouvelle réglementation pour 2024 à partir des fruits de ces réunions. Nous souhaitons faire évoluer les règles de tonnages pour les livraisons de marchandises en ville." Pour l'instant, aucune date n'a été fixée concernant la mise en place de la charte logistique urbaine mais elle devrait être opérationnelle l'année prochaine.