Le Havre. Déménagement : le Port Center quitte le Terminal d'Irlande

Le Port Center du Havre va déménager dans une partie du Terminal de la Citadelle (car ferries). Ce lieu d'éducation, ouvert à tous les publics pour découvrir le milieu maritime et industriel, était installé depuis huit ans dans l'ancien Terminal d'Irlande.

Aujourd'hui, Port Center reçoit 13 000 visiteurs par an, dont 7 000 scolaires et étudiants, 4 000 particuliers et 2 000 professionnels. Visites, ateliers, animations et expositions sont au cœur des offres. Le nouveau lieu permettra un développement considérable de l'espace dédié aux métiers et aux activités de la zone industrialo-portuaire. Cette thématique constituera le squelette des animations et des supports pédagogiques proposés. Le Terminal de la Citadelle sera aussi doté d'espaces de réception et de conférence. Pour ceux qui connaissent les lieux actuels, la carte satellite géante sur le sol du premier étage sera reproduite au rez-de-chaussée de la nouvelle adresse, sur 227 m2. Cette dernière représentera l'axe Seine, du Havre à Bonneuil-sur-Marne (en région parisienne).

Déménagement cet été

Pour permettre le déménagement des différents outils pédagogiques du Terminal d'Irlande, Port Center fermera ses portes le 30 juillet. Le transfert se fera à la fin de l'été et les aménagements au Terminal de la Citadelle seront réalisés entre l'automne 2023 et le printemps 2024. Pendant toute cette période, les activités de Port Center seront maintenues, comme les visites extérieures ou encore les interventions dans les écoles.