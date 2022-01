La trentaine de textes et de chansons liés aux événements de 39-45 (et rédigés par Jean Goujon) composent le show et sont déclinée sur différents supports visuels audio, vidéo, spectacle ... Vingt acteurs, soixante musiciens et soixante choristes assurent la représentation de ce moment de l'histoire de l'Exode à la Libération.







