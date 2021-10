Commerces : les “Vitrines de Rouen” sont nées

Alors qu’elle organisera dans une semaine le Grand déballage, elle promet aussi d’être sur tous les fronts dans les mois à venir. Réunissant aujourd’hui près de 300 adhérents, l’association présidée par Matthieu de Montchalin (L’Armitière), veut aller plus loin, toujours plus loin. “Nous venons de rejoindre la Fédération nationale des vitrines de France (FNCV) et nous prenons l’appellation Vitrines de Rouen”, se réjouit José Ortuzar, son vice-président. L’intérêt est double : avoir un nom et un logo plus explicite et bénéficier de l’expérience de la FNCV.

Depuis quelques jours, c’est également devant des ordinateurs que les dirigeants de l’association s’activent, puisqu’un site internet est en cours de conception. “Tous les adhérents y seront recensés, explique Gaëlle Debut, la coordinatrice de l’ACAR. Nous pourrons faire des liens vers leur espace web, fournir des informations au grand public, en français et en anglais”. Le commerce rouennais espère tirer un bénéfice bien réel de cette grande vitrine virtuelle, prévue pour octobre.

L’association tente aussi de convaincre les élus de l’urgence de redynamiser le commerce rouennais. L’ACAR défend ainsi auprès de la mairie la constitution d’un véritable village d’enfants devant le Musée des Beaux Arts, dès cet hiver, dans le cadre de “Rouen Givré”, ainsi que des marchés de Noël attractifs, faisant la part belle aux produits locaux.

Pour améliorer le transport des 12 000 employés travaillant dans les commerces, elle lance aussi une étude pour stimuler l’usage des transports collectifs ou du covoiturage. Pour tenter de comprendre la désaffection commerciale de certains axes, elle va réunir des agents immobiliers, convaincue “qu’il n’y a aucune fatalité”. Lancée pied au plancher, l’ACAR va devoir maintenant faire preuve d’endurance.

Pratique. Informations pour le Grand déballage à deballagerouen@hotmail.fr