[Témoignage] Football. Des supporters havrais agressés après le derby à Caen : "Ils se sont acharnés sur mon beau-père"

Ce qui devait être une belle fête pour Alexandre Deverre et les autres supporters havrais présents au stade Michel-d'Ornano de Caen samedi 29 avril s'est transformé en cauchemars pour certains. En marge de la rencontre entre le SM Caen et le HAC, gagnée 2-1 par les Ciel et Marine, lui et quatre de ses proches ont été pris à partie par quelques individus alors qu'ils regagnaient leur voiture. Il témoigne.

"Depuis le parvis du stade, nous entendions de nombreux noms d'oiseaux venant de derrière, mais on n'y faisait pas attention, on ne voulait pas entrer dans la provocation. On s'est ensuite engagés dans la rue Monseigneur-Adam, où notre véhicule était garé. C'est à ce moment que des gens nous ont appelés. Nous nous sommes retournés, et ils se sont mis à courir dans notre direction. Il s'agissait de quatre ou cinq individus avec des maillots du Stade Malherbe. Ils nous criaient dessus, nous demandant de retirer nos maillots, écharpes et vestes à l'effigie du Havre. Nous avons refusé, et c'est monté dans les tours, ils sont devenus de plus en plus violents. Et durant l'altercation, nous ne regardions pas derrière nous. C'est alors qu'un groupe de dix à quinze personnes, vêtues de noir et cagoulées, sont arrivées dans notre dos les pieds en avant pour nous frapper. Mon beau-père s'est retrouvé projeté à l'autre bout de la rue, au sol. Ils se sont ensuite acharnés sur lui pendant 30 à 40 secondes.

Le témoignage d'Alexandre Impossible de lire le son.

Des supporters caennais sont arrivés, ce qui a fait fuir nos agresseurs. Nous avons mis plus de dix minutes à relever mon beau-père, avec l'aide des Caennais et d'autres supporters havrais de passage. Nous avons ensuite réussi à regagner notre véhicule, non sans mal, et partir. Mon beau-père a subi une déviation de la cloison nasale, une luxation du genou, a des douleurs au poignet et au pouce, possède des hématomes sur tout le corps et a du mal à se déplacer à cause d'un pied très gonflé et noir. De mon côté, j'ai reçu plusieurs coups à la bouche, de quoi simplement saigner de la lèvre. Heureusement, la mineure de 15 ans présente avec nous a pu éviter les coups grâce à l'instinct de son père, mais elle est très choquée par les événements."

Le beau-père d'Alexandre Deverre a déposé plainte une fois de retour chez lui. Selon nos informations, quelques personnes impliquées ont été identifiées. L'affaire est désormais entre les mains du procureur de Caen et de la police du Havre chargée du hooliganisme.

"De mon côté, cela ne m'empêchera pas de retourner à nouveau au stade, mais sans signe distinctif cette fois, réagit Alexandre Deverre. Ce n'est pas cet événement qui va me faire détester le club de Caen, car je ne les tiens pas responsables de l'agression. Il ne s'agissait pas de supporters de Malherbe, mais plutôt de gens présents pour faire du mal."