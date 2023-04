Près de Rouen. Des caméras de vidéo-verbalisation pour sanctionner les automobilistes en infraction

Après Grand-Quevilly en 2022, Saint-Étienne-du-Rouvray a également décidé de sauter le pas en installant un système de vidéo-verbalisation. "Il donne la possibilité de verbaliser des infractions routières qui sont constatées via des caméras placées un peu partout en ville, relayées dans notre centre de surveillance urbain", explique Anne-Emilie Ravache, première adjointe au maire de Saint-Étienne-du-Rouvray. L'objectif affiché est de limiter le nombre d'accidents et inciter les automobilistes à respecter le Code de la route.

"Un agent est en permanence derrière ces écrans"

Au cœur de la mairie de Saint-Étienne-du-Rouvray se trouve une salle dans laquelle six écrans affichent 28 images qui retranscrivent en direct ce qui se passe sur certaines routes en ville. Pour repérer d'éventuelles infractions, "un agent est en permanence derrière ces écrans", poursuit l'adjointe au maire. "Quand il constate une infraction en direct, il peut retourner sur les images, prendre la plaque minéralogique et dresser un PV électronique". Ensuite, un rapport "avec des captures d'écran est envoyé à un officier de police national en cas de contestation" de la part du conducteur.

Une phase d'expérimentation lancée en 2022

Plusieurs panneaux indiquent aux automobilistes qu'ils se trouvent dans une zone de vidéo-verbalisation.

"Les caméras étaient déjà présentes avant de mettre en place ce dispositif. Au total, il y en a 28 sur l'espace public", indique Anne-Emilie Ravache. "Dans un premier temps, on avait voté une phase d'expérimentation l'année dernière pour voir comment ça fonctionnait et au mois de mars on a voté la pérennisation du système dans la ville." Depuis l'installation de ce dispositif, "on a noté une baisse de verbalisation. Les automobilistes font plus attention. Même s'il y en a toujours qui s'affranchissent des règles, ils sont moins nombreux".

Le travail des policiers municipaux optimisé

Et pour les policiers municipaux, c'est aussi un gain de temps. "Aujourd'hui, un agent peut constater plusieurs infractions dans différents lieux. Ce qui ne serait pas possible sur le terrain même s'il y a toujours des agents sur place", relate Nicolas Maréchal, adjoint au chef de la police municipale de Saint-Étienne-du-Rouvray. Depuis l'utilisation de ces caméras de vidéo-verbalisation, "on nous appelle souvent pour savoir où elles se situent" mais impossible de communiquer les emplacements exacts. "On préfère rester flous pour que les automobilistes respectent le code de la route partout." La seule information que le policier a bien voulu dévoiler, c'est que ces caméras "se trouvent aussi bien dans le quartier du Château Blanc que dans le centre-ville".