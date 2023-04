Tennis de table. Pour le SPO Rouen, un avant-goût de finale en espérant les play-offs

Cette saison 2022-2023 du championnat Pro A messieurs de tennis de table réserve bien des rebondissements. En effet, à une seule rencontre du terme de la saison régulière, rien n'est encore joué concernant le carré de tête pouvant accéder aux play-offs.

Même si les Loups d'Angers et la Garde d'Hennebont sont assurés d'y participer, le SPO Rouen, qui a remporté ses rencontres face à Saint-Denis puis face à Pontoise, le lundi 17 avril, est désormais à un match des play-offs.

"En quatre ans à Rouen, je n'avais pas vu de championnat aussi serré. Le niveau des équipes est très homogène. C'est très dur pour nous et pour les autres équipes", confie Stéphane Hucliez, le coach de Rouen. "On est dans le carré de tête, les joueurs sont motivés et par le passé, ils ont su hausser le ton dans les moments importants."

Match de la dernière chance

face à Chartres

Avant l'accession aux play-offs, les Rouennais devront assurer la victoire face à Chartres au Kindarena, le mardi 9 mai. Cette dernière rencontre aura un avant-goût de finale car tout est encore jouable pour les deux équipes.

Face à Chartres, les Coyotes du SPO s'étaient déjà imposés 3-1 lors du match aller. Cela leur avait permis de finir la première partie du championnat à la première place. Mais le coach Hucliez a dû ensuite remanier son équipe. "Depuis, nos joueurs ont subi quelques déconvenues : Alexandre Robinot s'est blessé, Robert Gardos a eu beaucoup de pression, Harmeet Desai a eu un niveau en dents de scie et Liao Chen Ting ne peut pas jouer tout le temps."

Mais pour la dernière rencontre, Alexandre Robinot sera de retour et Robert Gardos devra élever son niveau pour l'emporter et guider les siens. "Les joueurs sont motivés mais il faudra encore concrétiser à la table. L'équipe encadrante et les dirigeants font tout pour mettre les joueurs dans de bonnes conditions. On a une superbe cohésion d'équipe et ils n'ont jamais rien lâché, ils jouent les uns pour les autres", poursuit l'entraîneur.

Véritable cinquième homme qui doit pousser son équipe, le public sera très attendu pour cette dernière rencontre disputée au Kindarena. "Les joueurs ont besoin d'être poussés par leur public. Nous avons été privés de Kindarena lors lors de l'une des dernières rencontres à domicile, et c'était différent, les joueurs l'ont ressenti", conclut le coach Stéphane Hucliez.