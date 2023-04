 [PHOTOS] Seine-Maritime/Eure. Téléski, paddle, aquajump... Les bases de loisirs font le plein de nouveautés

La base de loisirs de Jumièges a investi dans cette nouveauté tendance qui vient remplacer le parcours d'accrobranche adulte.

C'est la nouveauté de cette année sur la base de loisirs de Jumièges, accessible depuis le samedi 22 avril : un parcours filet dans les arbres. Elle est venue, sur le "pôle air", remplacer le parcours d'accrobranche adulte, celui pour les enfants étant toujours accessible. Dernière activité tendance, ce parcours filet propose de déambuler entre les arbres sans avoir besoin d'être attaché, entre trois et dix mètres de hauteur, complètement protégés par ces filets qui rappellent les sécurités des trapézistes. "Cela permet de se balader, de profiter de sensations nouvelles sans baudrier", détaille Guillaume Bruyant, le directeur du syndicat mixte de la base de loisirs et du golf de Jumièges. L'activité, encore relativement nouvelle dans la région, accessible dès 3 ans, réduit tout de même la sensation de vertige que l'on peut craindre en accrobranche.

Résolument ludique, le parcours offre aussi des espaces plus grands, fermés, pour se prêter à diverses activités. "On a mis des buts de foot, une piscine à balles, des filets de volley... On peut imaginer plein d'activités en famille ou entre amis", ajoute Benjamin Zedet, responsable des activités. Et même si le tout est accessible et commercialisé en temps illimité, le rebond des filets vous assure d'être défoulés, voire même épuisés assez vite. "On ne croirait pas mais en 30 minutes, ça tape dans les jambes et ça fait battre le cœur !" Comptez 12 euros par personne. L'investissement pour cette nouvelle activité a été de 300 000 euros sur les 500 000 euros injectés au total en un an pour moderniser la base.

Activités nautiques

La base de loisirs de Jumièges a aussi profité des vacances de printemps pour reprendre ses activités nautiques sur le lac, plus tôt, donc, que les années précédentes : kayak simple ou double, huit nouveaux pédalos qui portent la flotte à 14, des paddles, dont quatre paddles grand format pour huit à dix personnes, "qui marchent fort", sourit Guillaume Bruyant. Une nouvelle descente a aussi été imaginée pour accéder plus facilement au ponton où est loué le matériel. Autre nouveauté de cette année, un parcours de sept tyroliennes qui permet cette fois un aller-retour au-dessus du lac. Sur le pôle terre, la base a aussi fait l'acquisition de deux nouvelles structures gonflables pour agrandir cet espace qui séduit particulièrement les familles. Certaines sont adaptées aux tout-petits, d'autres plutôt aux jeunes adolescents. De nombreuses activités sont aussi disponibles en libre-service et différents types d'hébergement sont offerts pour les particuliers ou les groupes. Enfin, la base précise s'être modernisée pour les paiements. Exit le système de jetons. Désormais, les paiements pour chaque activité peuvent se faire en carte bleue aux accueils de chacun des pôles terre, mer et air.