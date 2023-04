[Vidéo] Caen. Des figurines pour raconter l'histoire de Guillaume le Conquérant

Costumé comme à l'époque de Guillaume Le Conquérant, Thierry Vaneson accroche son auditoire sans difficultés. Passionné d'histoire depuis sa tendre enfance, "et pas uniquement des guerres", justifie le Lorrain de naissance, le spécialiste conte l'histoire de la bataille d'Hastings, la plus célèbre bataille de l'histoire de Normandie. Pour ce faire, il se met dans la peau de Guillaume le Conquérant, présente des armes de l'époque (arbalètes, flèches, arcs) mais aussi et surtout, utilise des dizaines de figurines.

300 heures de travail

par champ de bataille

Lors des représentations, il fait bouger les figurines pour que les spectateurs comprennent chaque bataille dans le détail.

"Sans le visuel, c'est difficile d'expliquer. Il faut rendre cela vivant pour que les enfants aussi bien que les grands comprennent l'histoire." En un peu plus d'une heure de récit, Thierry Vaneson, conteur de l'association Chantres et chroniqueurs s'attache à décrire la victoire du duc de Normandie qui devient Guillaume le Conquérant à la suite de l'envahissement de l'Angleterre le 14 octobre 1066. Pour cela, il fait bouger les figurines dans l'espace, sur un plateau.

À la fois acteur, comédien et historien, ce Normand d'adoption est aussi artisan et confectionne de toutes pièces les champs de bataille. "J'achète des morceaux de figurines nus et, ensuite, j'assemble, je resculpte, j'essaie de leur donner vie avec des positions dynamiques, je les peins et je les monte sur un socle." Le plus exigeant reste la peinture, sur des petites pièces de 25 mm de haut, qui tiennent dans le creux d'une main. "J'utilise un pinceau aquarelle, avec une très bonne pointe. Il faut être patient et avoir de bons yeux, c'est ce qu'il me manque maintenant !, admet dans un sourire le spécialiste de 51 ans. Chaque bataille demande au moins 300 heures de travail. Pour une figurine, il faut compter environ 1 h 30 !"

De l'Antiquité à la Renaissance, il s'étale environ sur deux millénaires d'histoire. Il essaie de créer au moins une bataille par an. "En général, l'hiver j'écris et l'été je joue" témoigne le barbu. Il est devenu professionnel du récit historique dès la sortie de ses études d'histoire à Nancy, en s'engageant dans des associations avant de poser ses valises en Normandie, à la demande du château de Falaise, pour des représentations. D'ailleurs, il envisage à l'avenir de mettre en place des grandes reconstitutions en extérieur, à taille humaine. "J'aimerais bien raconter la bataille d'Hastings avec des centaines de bénévoles qui ont envie de s'attaquer à une vraie reconstitution. On pourrait refaire des batailles qui ont eu lieu dans le coin", imagine le quinquagénaire qui se considère aussi metteur en scène. On a déjà hâte !