Cherbourg. Un sondage lancé sur les trottinettes électriques : "êtes-vous pour ou contre ?"

"Êtes-vous pour ou contre ?" L'association Cherbourg local motive, dont l'objectif est de développer l'attractivité de la ville, a lancé mardi 11 avril un sondage pour avoir le ressenti des habitants sur l'utilisation et le fonctionnement des trottinettes électriques en libre-service dans Cherbourg. L'idée est venue à la suite du vote des Parisiens sur le maintien ou non de ces engins dans la capitale.

"Des avantages et des inconvénients"

Ces trottinettes ont été lancées l'été dernier, et l'heure est au bilan selon l'association cherbourgeoise : "L'arrivée des trottinettes est une bonne idée mise en place par la Ville. Mais aujourd'hui, depuis presque dix mois, nous ouvrons le débat, il y a des avantages et des inconvénients sur cette utilisation, indique Alain Rosette, le président. Il y a par exemple un point négatif sur le non-respect du Code de la route avec certains pilotes utilisant les trottoirs, c'est interdit. On pourrait voir les solutions à mettre en place."

Ce sondage est disponible jusqu'au samedi 6 mai, sur le site cherbourg-local-motive.fr et les résultats seront communiqués dès le lendemain. La Ville de Cherbourg-en-Cotentin dispose de 500 trottinettes et 250 vélos électriques mis à disposition en libre-service.

À Paris, 103 084 personnes ont voté, soit 7,46 % des inscrits, qui ont dit non à 89,03 % : "difficile d'y voir une grande légitimité" selon Alain Rosette.