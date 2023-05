Cyclisme. 1 200 cyclos sur les routes de l'Orne

En 2018, ils étaient sept copains fans de vélo autour de la même table, sur laquelle chacun a déposé un chèque entre trois cent cinquante et cinq cents euros : l'Ornaise était née. La première édition a été disputée en 2019. Après un arrêt pour cause de Covid en 2020 et 2021, elle a fait son retour en 2022.

• Lire aussi. Argentan. Près d'un millier d'engagés pour la deuxième édition de l'Ornaise et de la Cycl'Orne

Des participants de toute la France

Ils sont désormais onze à encadrer la préparation de la troisième édition, qui sera disputée le dimanche 14 mai. L'équilibre financier de l'organisation est assuré grâce au concours de cinquante-cinq partenaires privés, des Villes d'Argentan et de Bagnoles-de-l'Orne, ainsi que du Conseil départemental de l'Orne. L'édition de cette année sera disputée sur 152 kilomètres, avec départ et arrivée au champ de foire d'Argentan. L'épreuve est bien sûr chronométrée, avec un classement et un vainqueur.

Du beau monde est attendu, venu de toute la Normandie, de Bretagne, des Pays de la Loire, de la région parisienne, mais aussi du nord au sud de la France. "L'an dernier, on avait même des Anglais et Hollandais", souligne Gérard Helbert, qui est à la tête des quelque trois cents bénévoles qui sont mobilisés ce jour-là. "On est à deux cent à l'heure car il y reste toujours des détails à peaufiner." Outre les trois épreuves à vélo, c'est aussi de l'animation grand public sur le champ de foire d'Argentan, avec un "défi champion", un vélo smoothie ou encore une borne à selfies.

Une moyenne de 27 km/h à assurer

Si les participants à la cyclosportive l'Ornaise, encadrés par la gendarmerie et par une bonne vingtaine de motos de sécurité, n'auront pas besoin de respecter le Code de la route, ce ne sera pas le cas pour ceux qui participeront aux deux randonnées cyclotouristes organisées le même jour : la Cycl'Orne, sur un parcours de 102 kilomètres, et la Balad'Orne, sur 37 kilomètres. Les participants à l'Ornaise doivent pouvoir assurer le parcours à au moins 27 km/h de moyenne. Les moins rapides sont invités à se rabattre sur les deux autres organisations. Le dimanche 14 mai, on comptera donc en tout mille deux cents cyclistes en même temps à parcourir les routes du département !