Club Business 76 : réseau et convivialité

L'association, bien réelle, est née à l’origine sur Viadeo, l’une des communautés professionnelles web les plus en vogue en France.

Ce “club d’affaires informel” cherche à dépasser les relations virtuelles. Confiance, entraide et partage sont ses maître-mots. Tous les premiers jeudis du mois, le club, présidé par l’entrepreneur rouennais Cédric Delaumenie, se retrouve à l’Underground Pub lors d’apéros-business ouverts à tous. A chaque fois, un spécialiste intervient sur un thème : organisation d’entreprise, performances commerciales, problèmes juridiques... Une fois par trimestre, le Club Business 76 propose également une soirée spéciale en présence d’un invité de prestige.

“Le but premier n’est pas de faire du business ensemble, même si cela arrive. Nous cherchons à apporter des services et partager nos expériences”, résume Pierre Delaune, l’un des animateurs de l’association.

Pratique. Renseignements sur club-business76.com, Viadeo, Facebook et Twitter (Club Business 76).