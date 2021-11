La crème du golf féminin à Mont-Saint-Aignan

Cerise sur le green, il recevra, vendredi 17 juin, le président de la fédération française de golf, Georges Barbaret. Deux beaux cadeaux d’anniversaire pour le club, un des plus anciens de France, soufflant cette année ses cent bougies.



Saint-Cloud remet sa couronne en jeu

“C’est la première fois que nous accueillons une compétition aussi prestigieuse, le gratin du golf français féminin”, s’émerveille Jean-Marc Deverre, éditeur de profession et membre actif du club de Rouen-Mont-Saint-Aignan. Les dirigeants et les jardiniers s’activent depuis un an. Une telle compétition ne se prépare pas à la légère. “Il a fallu rendre notre parcours plus difficile et nous devons répondre à un cahier des charges très stricte, établi par la fédération française”.

Jeudi et vendredi, les seize clubs de cette première division féminine, regroupant des golfeuses de plus de 30 ans, seront sur les greens pour la phase de qualification. L’intensité montera d’un cran samedi et dimanche lors de la dernière ligne droite (demi-finales et finales) qui verra le sacre des nouvelles championnes de France. “C’est là que le public pourra voir le plus beau jeau”, confie Jean-Marc Deverre.

Pour la petite histoire, aucun club normand ne dispute ce tournoi, regroupant, en revanche, “l’histoire du golf français”, les clubs-références dans l’hexagone : Biarritz, Saint-Nom-la-Bretèche, La Boulie, Le Pieuré, Chiberta, Chantilly, Bondues, etc. Sans oublier le club de Saint-Cloud, tenant du titre depuis deux ans, qui tentera de conserver sa couronne à l’issue des quatre jours de compétition.

Pratique. Du jeudi 16 au dimanche 19 juin, golf de Rouen – Mont-Saint-Aignan, avenue du Bois des Dames. Compétition de 9 h à 18 h. Entrée libre. Le parking est réservé aux licenciés.

Photo DR