Campagne de Caux. Le retour de Caux'té Nuit, des randos nocturnes gratuites pour les vacances

Durant les vacances de printemps, Campagne de Caux propose ses balades "Caux'té Nuit". Elles avaient connu un beau succès l'an passé, avec plus de 650 participants. C'est une bonne occasion de sortir les chaussures de randonnées et partir à la découverte du territoire de la communauté de communes.

Cinq balades dans cinq communes différentes et avec cinq thèmes différents sont proposées. Ces sorties nocturnes sont gratuites, mais la réservation est obligatoire au 02 27 30 39 62.

Caux'té Nuit

• Lundi 17 avril : les graffitis incisés [à partir de 8 ans]. Ils ornent les églises, les granges, les maisons et témoignent du passé du village. Départ à 20 heures à Vattetot-sous-Beaumont.

• Jeudi 20 avril : Grand jeu nocturne [2,6 km / à partir de 7 ans]. C'est dans les années 1560 que le dernier varou (ou loup-garou) de Daubeuf-Serville aurait sévi. Après avoir effrayé les villageois pendant des mois, la justice divine l'a puni. Depuis, un crucifix marque l'emplacement de son trépas. Départ à 20 heures à Daubeuf-Serville.

• Dimanche 23 avril : Pluie d'étoiles filantes [4,5 km / à partir de 7 ans]. Les Lyrides, pluie d'étoiles filantes associée à la comète Thatcher, connaîtront leur pic d'activité dans la nuit du 23 au 24 avril. Une vingtaine de météores par heure est attendue. Départ à 20 h 45 à Grainville-Ymauville.

• Lundi 24 avril : Contes de la nuit [3,6 km / à partir de 6 ans]. Savez-vous qu'il se passe des choses étranges à la campagne à la nuit tombée ? Les hérissons font la course avec les lièvres dans les rangs de choux, les chevaliers essaient de délivrer des princesses transformées en monstres, et les étoiles naissent en une seule nuit ! Départ à 20 heures à Manneville-la-Goupil.

• Jeudi 27 avril : Vestiges et êtres merveilleux [3,7 km / à partir de 7 ans]. Les bois de Bec-de-Mortagne sont riches en histoires et légendes : l'ancienne motte castrale serait envahie de fées et de lutins, un tunnel rejoindrait les deux versants de la vallée et les bois abriteraient quelques êtres merveilleux. Départ à 20 heures au Bec-de-Mortagne.