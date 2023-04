Cherbourg. Bryan Beaufils : "42 associations participent au Carnaval, 600 personnes mobilisées"

Cinq jours de fête ! Le Carnaval de Cherbourg a été lancé officiellement mercredi 12 avril avec des centres sociaux à la Maison Olympe de Gouges et à la salle André Picquenot. Le plus gros des festivités est attendu le jeudi avec les lycéens, le vendredi avec l'organisation de deux bals, puis le week-end avec des défilés et la bataille de confettis. "Notre Carnaval se veut 100 % local grâce à son tissu associatif très riche", annonce Bryan Beaufils, président organisateur de l'association Le Carnaval des Cosnards.

Un village Carnaval proposé

Le village Carnaval prendra ses quartiers place du général de Gaulle, à Cherbourg, le samedi, de 15 h à 22 h, et le dimanche, de 12 h à 22 h. Il accueillera cette année des dizaines d'associations locales et des food trucks. Une exposition pour les 40 ans de l'événement avec des affiches depuis sa création est visible de 10 h à 20 h le samedi et le dimanche

600 personnes mobilisées

Cinq membres actifs composent Le Carnaval des Cosnards, avec plus d'une vingtaine de bénévoles présents sur ces cinq jours. Au moins 42 associations participeront à l'événement, soit 600 personnes mobilisées.

Le programme des animations

Jeudi 13 avril

Toute la journée, carnaval dans les lycées, et à 18 h, soirées organisées dans des bars du centre-ville.

Vendredi 14 avril

Toute la journée, carnaval dans les écoles, à 17 h, bal des p'tiots et concours de déguisements à la salle des fêtes, et à 20 h, bal populaire animé par Patricia Robert à la salle des fêtes.

Samedi 15 avril

La majorité des rendez-vous ont lieu au Village Carnaval place de Gaulle. À 10 h 30, Batucada, majorettes et marionnettes géantes (Pomélé, Battou Pagaille, ça R'Samba Koi, Les Scintillantes en Cotentin, Collectif Faire Ailleurs…) dans les rues piétonnes ; à 15 h, Les Scintillantes en Cotentin ; à 16 h 30, démonstration de zumba ; à 17 h 15, grande bataille de confettis ; à 17 h 30, Batucada par Battou Pagaille ; à 18 h, Batucada, majorettes, marionnettes géantes dans les rues piétonnes ; à 19 h, karaoké gérant spécial années 1980 ; à 20 h, spectacle "Tant qu'on danse au Village Carnaval ; et à 20 h 30, concert spécial années 1980 par Horizon.

Dimanche 16 avril

La majorité des rendez-vous ont lieu au Village Carnaval place de Gaulle. À 8 heures, vide-greniers sur l'esplanade de la Laïcité ; à 12 h, les majorettes Les Bâtons du Cotentin ; à 13 h, musique brésilienne par Pagomélé ; à 14 h 30, défilé des confréries avec départ du village ; à 17 h, jugement du bonhomme Carnaval sur la plage Verte ; à 17 h 30, Batucada par Bahiamélé sur la plage Verte ; à 19 h, concours de déguisements ouvert à tous les âges ; à 20 h, Les Bâtons du Cotentin ; et à 22 h 15, feu d'artifice sur la plage Verte.